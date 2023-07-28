Россия обвинила Украину во взрыве в Таганроге Ростовской области РФ.

Об этом заявило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве утверждают, что Украина нанесла удар "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре".

Российская ПВО, по утверждению минобороны РФ, перехватила ракету в воздухе, а ее обломки упали на город.

Позже минобороны РФ сообщило и о второй сбитой системой ПВО ракете в Ростовской области. Утверждается, что ВСУ наносили удар модифицированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности", - заявили в МО РФ.

Между тем губернатор региона Василий Голубев рассказал, что эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. Там разрушены стена, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

Сообщается о 15 пострадавших.

Кроме того, по словам губернатора Голубева, зафиксировано поражение российскими системами ПВО второй ракеты, на этот раз в Азовском районе.

Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что в Азовском районе были слышны взрывы и публиковали видео, где в небе виден след ракеты.

Напомним, сегодня в Таганроге прогремел взрыв. Губернатор Ростовской области Голубев уточнил, что он произошел в центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад". Некоторые российские паблики сообщили о десяти пострадавших и обнаружении на месте взрыва осколков снаряда.

Недавно в Минобороны РФ утверждали, что сбили четыре ракеты С-200, летевшие по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской области.

Ранее мы писали, что в Ростовской области работали силы ПВО и была сбита ракета.