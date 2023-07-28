Россия заявляет, что удары по Ростовской области наносили "переделанными под ударный вариант" зенитными ракетами С-200.

Отметим, что от ближайшей точки украинских позиций до Таганрога 120 километров. То есть, если запускать ракеты из Украины, они могут поражать и Белгород, и многие другие города недалеко от границы.

К слову, ранее Украина заявляла, что Россия переделывает ракеты С-300 и наносит ими удары по целям на земле.

Если действительно обстрел Ростовской области велся переданными ракетами С-200, то получается, что у Украины появился свой вариант относительно дальнобойных ракет.

В интернете публикуют видео момента падения ракеты после сбития около города Азов в Ростовской области.

Также в сети появилось видео момента прилёта ракеты по Таганрогу.

Напомним, что в минобороны РФ обвинили Украину в ударе ракетой по Таганрогу и Азову Ростовской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве утверждали, что сбили четыре ракеты С-200, летевшие по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях. В Украине применение ракет С-200 по Крыму и России не подтверждали.