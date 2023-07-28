В сети появились фото обломков беспилотника, о сбитии которого на окраинах Москвы ранее заявили российские власти.

Соответствующие снимки публикуют Telegram-каналы.

По данным пабликов, дрон сбили ночью 28 июля около 03:30 в поселке Птичное. Административно это считается Москвой, хотя находится в 25 км юго-западнее города.

Разрушений и пострадавших нет.

Министерство обороны РФ заявляло, что беспилотник пытался атаковать объекты в Московской области.

Напомним, 24 июля также сообщалось об атаке Москвы беспилотниками. Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев утверждал, что атака беспилотников на Москву имела целью объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.