Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными заграждениями.

Об этом сообщают российские паблики со ссылкой на источники.

Они предназначены для защиты от надводных и подводных дронов. По версии РФ, такими дронами Украина атаковала мост в последний раз.

Сообщается, что РФ планирует в перспективе защитить мост такими конструкциями на всей его протяженности.

Напомним, что ранее Путин намекнул на появление мощной защиты у Крымского моста.

Также мы писали о том, что в РФ продлили сроки восстановления Крымского моста до конца 2023 года.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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