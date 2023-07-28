Министерство обороны РФ запретило проход маломерных судов в Керченском проливе, в том числе под Крымским мостом.

Об этом пишут российские издания.

Запрет касается прогулочных и парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов. Им запрещен проход между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой.

Под запретом также стояние на якоре, добыча морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы, взятие образцов донного грунта, а также пролет, зависание и приводнение летательных аппаратов.

Ограничение не распространяется лишь на корабли, катера и суда военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ.

Напомним, на днях в ФСБ заявили о проверке всех судов в Керченском проливе из-за "следов взрывчатки" в одном из них.

Ранее мы писали, что в прошлом году Россия запретила проход через Керченский пролив в Азовское море судов, загруженных за пределами РФ.

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