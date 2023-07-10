Черноморский флот направил большой десантный корабль проекта 775 для перевозки гражданского транспорта через Керченский пролив, чтобы разгрузить Крымский мост от пробок.

Об этом сообщают российские СМИ.

Однако из-за ухудшения погодных условий транспортировка по воде пока не производится.

Ранее мы писали, что пробки перед Крымским мостом составляют до 13 км.

Также мы сообщали, что 22 июня в Чонгаре несколько мостов на Крым получили повреждения в результате удара со стороны ВСУ. По данным разведки Британии, это увеличило время доставки боеприпасов для россиян.

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