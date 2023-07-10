Власти России отдали большой десантный корабль для перевозки гражданского транспорта через Керченский пролив
Черноморский флот направил большой десантный корабль проекта 775 для перевозки гражданского транспорта через Керченский пролив, чтобы разгрузить Крымский мост от пробок.
Об этом сообщают российские СМИ.
Однако из-за ухудшения погодных условий транспортировка по воде пока не производится.
Ранее мы писали, что пробки перед Крымским мостом составляют до 13 км.
Также мы сообщали, что 22 июня в Чонгаре несколько мостов на Крым получили повреждения в результате удара со стороны ВСУ. По данным разведки Британии, это увеличило время доставки боеприпасов для россиян.
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