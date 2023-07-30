Путин намекнул на появление мощной защиты у Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил предложения по защите Крымского моста, и, "когда они заработают, это будет видно".
Об этом глава Кремля заявил на брифинге по итогам встреч с африканскими лидерами.
Также он заявил, что Россия "нанесла ряд ударов по местам, откуда направлялись эти беспилотники" (речь о безэкипажных катерах, которые повредили мост).
Напомним, после удара по мосту РФ вышла из зерновой сделки и начала наносить массированные удары по украинским портам. В свою очередь спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявил, что Силы обороны приняли меры для защиты портовой инфраструктуры Одесской области от ракетных и дроновых атак со стороны России.
Также РФ установила морскую блокаду черноморской акватории Украины. Financial Times пишет, что после выхода из "зерновой сделки" Кремль хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна и продвигает альтернативный план поставок зерна в Африку.
После чего стало известно, что российские силы фактически блокировали все порты Украины после выхода РФ из "зерновой сделки". Кроме того, российские военные постоянно находят новые способы обходить украинские средства ПВО, в связи с чем Киев нуждается в новых, более совершенных противоракетных комплексах, говорится в публикации.