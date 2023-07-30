Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил предложения по защите Крымского моста, и, "когда они заработают, это будет видно".

Об этом глава Кремля заявил на брифинге по итогам встреч с африканскими лидерами.

Также он заявил, что Россия "нанесла ряд ударов по местам, откуда направлялись эти беспилотники" (речь о безэкипажных катерах, которые повредили мост).

Напомним, после удара по мосту РФ вышла из зерновой сделки и начала наносить массированные удары по украинским портам. В свою очередь спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявил, что Силы обороны приняли меры для защиты портовой инфраструктуры Одесской области от ракетных и дроновых атак со стороны России.

Также РФ установила морскую блокаду черноморской акватории Украины. Financial Times пишет, что после выхода из "зерновой сделки" Кремль хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна и продвигает альтернативный план поставок зерна в Африку.

После чего стало известно, что российские силы фактически блокировали все порты Украины после выхода РФ из "зерновой сделки". Кроме того, российские военные постоянно находят новые способы обходить украинские средства ПВО, в связи с чем Киев нуждается в новых, более совершенных противоракетных комплексах, говорится в публикации.