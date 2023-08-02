Минобороны России заявляет, что ВСУ сегодня ночью снова пытались атаковать корабль российского флота, который сопровождал гражданский морской транспорт, с помощью морского беспилотного катера.

Как сказано в сводке ведомства, "действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен".

В сводке также уточняется, что инцидент произошел в юго-западной части Черного моря.

Аналогичное заявление об атаке дронов на корабли Москва делала и вчера. Во вторник сообщалось, что три катера пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км юго-западнее Севастополя. Все три катера уничтожены, а корабли "продолжают выполнение задач", говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, 25 июля "Сергей Котов" уже подвергался аналогичной атаке. Британская разведка писала об участии этого корабля в блокаде черноморских портов Украины.

Также в РФ сообщают о второй атаке беспилотника на бизнес-центр "Москва Сити". Предыдущая такая атака была 30 июля.

Тем временем война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.