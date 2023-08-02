Минобороны РФ заявляет, что ВСУ ночью снова пытались водным дроном атаковать корабль российского флота
Минобороны России заявляет, что ВСУ сегодня ночью снова пытались атаковать корабль российского флота, который сопровождал гражданский морской транспорт, с помощью морского беспилотного катера.
Как сказано в сводке ведомства, "действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен".
В сводке также уточняется, что инцидент произошел в юго-западной части Черного моря.
Аналогичное заявление об атаке дронов на корабли Москва делала и вчера. Во вторник сообщалось, что три катера пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км юго-западнее Севастополя. Все три катера уничтожены, а корабли "продолжают выполнение задач", говорилось в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, 25 июля "Сергей Котов" уже подвергался аналогичной атаке. Британская разведка писала об участии этого корабля в блокаде черноморских портов Украины.
Также в РФ сообщают о второй атаке беспилотника на бизнес-центр "Москва Сити". Предыдущая такая атака была 30 июля.
Тем временем война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.
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