Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подвела итоги событий на фронте за минувшую неделю.

Силам обороны удалось продвинуться на Бахмутском направлении, освободив два квадратных километра, и на Запорожском, освободив 12,6 кв. км.

Информация опубликована в Telegram-канале замминистра обороны.

По словам Маляр, ВСУ не отступили ни на одном участке фронта, хотя РФ вела мощные наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, что накануне россияне усилили штурмовые действия в Марьинке, бросая в бой отряды "Шторм-Z".

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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