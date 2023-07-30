Россияне усилили штурмовые действия в Марьинке, бросая в бой отряды "Шторм-Z", которые преимущественно состоят из заключенных.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень.

Зафиксировано 18 боевых столкновений с применением бронегрупп, особенно на направлении Александровка - Марьинка в Донецкой области.

Бои за Марьинку идут с начала полномасштабного вторжения. В настоящий момент ВСУ контролируют западную часть города.

Напомним, сегодня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные постепенно продвигаются на юге и востоке. Войска РФ наступать сразу на нескольких направлениях.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту. Сообщается, что цель поражена.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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