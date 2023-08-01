Минобороны РФ заявило о попытке атаки на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Как сообщили в ведомстве, ночью Украина атаковала морской транспорт тремя "полупогружными безэкипажными катерами", но их уничтожили корабли ВМФ РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отрицает попытку Украины атаковать гражданские суда в Черном море.

"Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты", - сказал он агентству Reuters.

Напомним, утром Москва также заявляла об атаке в Черном море на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км юго-западнее Севастополя. Ранее "Сергей Котов" уже подвергался аналогичной атаке.

Британская разведка писала об участии этого корабля в блокаде черноморских портов Украины.

Тем временем война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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