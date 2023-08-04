Минобороны РФ заявляет об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске.

По данным ведомства, безэкипажные катера были поражены с кораблей "Суворовец" и "Оленегорскмй горняк".

Российские телеграм-каналы публикуют видео стрельбы по катерам.

Также МО РФ пишет о налете 13 беспилотников на Крым, утверждается, что все они уничтожены без последствий.

В Сети публикуется видео работы ПВО над Феодосией.

Еще кадры горящих объектов в акватории Новороссийска, где с утра была атака безэкипажных дронов.

На видео за кадром говорят, что "попали в маяк". Официально заявляется, что все морские дроны уничтожены без последствий.

Напомним, что ранее Минобороны РФ заявляло, что ВСУ ночью пытались водным дроном атаковать корабль российского флота.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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