Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять квоты на добычу нефти.

Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи комитета.

"Комитет призвал все страны-участницы добиться полного соответствия и придерживаться механизма компенсации",— говорится в сообщении по итогам встречи.

В тексте также сказано, что комитет рассмотрел данные о добыче сырой нефти за май и июнь текущего года.

"Комитет подтвердил приверженность стран-членов декларации о сотрудничестве, которое продлится до конца 2024 года",— сообщает ОПЕК.

Комитет также поблагодарил Россию за дополнительное добровольное сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре. Следующее, 50-е заседание органа запланировано на 4 октября 2023 года.

Вчера Reuters сообщило, о заявлении Саудовской Аравии, что она продлит добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки до сентября, добавив, что оно может быть продлено. А вице-премьер Александр Новак сказал, что в сентябре Россия сократит экспорт нефти на 300 000 баррелей в сутки, писало агентство.

На фоне этих заявлений вчера цены на нефть выросли примерно на 2%. Нефть марки Brent в четверг превысила 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля.

Параллельно пошли в рост и нефтегазовые доходы бюджета РФ.

Правда, российскому рублю это пока не помогло: он девальвировал до 96 рублей за доллар.

В конце июля цена нефти Brent на бирже превысила 84 долларов за баррель - тоже впервые с апреля.