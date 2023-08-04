В пятницу, 4 августа, российский рубль ускорил падение по отношению к доллару и евро. К концу дня курс евро на Московской бирже впервые с марта прошлого года поднялся до 106 рублей. Доллар подорожал до 96 рублей.

Об этом свидетельствует инфографика торгов на бирже.

Курс евро расчетами на завтра вырос на 2,75 рубля - до 105,98 рублей. Немногим ранее сегодня курс европейской валюты максимально поднимался до 106,06 рублей.

Курс доллара в это же время подскочил на 1,16 рубля - до 96,15 рублей.

Напомним, Центробанк РФ и правительство называют главными причинами падения рубля "динамику внешнеторгового баланса". Однако главная проблема - в дефиците бюджета, который из-за падения экспорта столкнулся с уменьшением доходов, но при этом расходы растут из-за войны. Поэтому российские власти девальвируют курс, чтобы получать больше доходов в рублях при уменьшении валютных поступлений. Ещё одна причина удешевления рубля, которую называли российские СМИ, - вывод дивидендов.

Как мы писали, курс доллара в России впервые с начала 2022 года превысил 90 рублей еще 4 июля. Сообщалось, что на колебания курса могут оказывать влияние любые крупные сделки. Так, предыдущее крупное падение рубля весной было связано с выводом компанией Shell выручки от продажи бизнеса в РФ.