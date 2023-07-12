Мятеж Пригожина не прошел бесследно для российской экономики и финансовой системы.

Ранее Центробанк РФ уже сообщал, что в день мятежа резко вырос спрос на покупку валюты у россиян. А теперь привел новые данные.

По данным ЦБ РФ спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности из банковской системы в объеме 0,5 трлн руб., пишет Центробанк РФ. Это в 2,5 раза больше, чем в мае.

На фоне попытки мятежа из российских банков забрали 100 млрд руб.

Кроме того, в июне 2023 года, впервые с "ковидного" августа 2020 года, зафиксировано отрицательное сальдо платежного баланса в 1,4 млрд долларов (не путать с сальдо внешнеторгового баланса, которое у России остается положительным, хотя и падает из-за сокращения экспорта). Основной причиной Центробанк называет рост выплат дивидендов от российских предприятий нерезидентов, а также ростом личных трансфертов за рубеж. ЦБ РФ объясняет это сезонным фактором (пришло время для выплат дивидендов российскими компаниями). Но нельзя исключать, что такой резкий отток средств вызван также и желанием российского бизнеса и просто богатых россиян перестраховаться из-за попытки мятежа.

На этом фоне, напомним, в конце июня - начале июля произошло и падение курса рубля к доллару. Сейчас он составляет более 90 рублей за доллар. Курс евро - более 99 рублей за доллар.

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