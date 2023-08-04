Россия удваивает расходы на оборону в 2023 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ.

В публикации говорится, что на военную отрасль будет выделено более 100 млрд долларов, что составляет треть всех государственных расходов РФ.

Россия уже потратила 54 млрд долларов, запланированые на год, за первые шесть месяцев. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие расходы на оборону поддерживают восстановление экономики за счет роста промышленного производства, но уже привели к дефициту бюджета в размере около 28 миллиардов долларов и снижению расходов на школы, больницы и дороги, пишет Reuters.

Напомним, весной сообщалось, что президент РФ Владимир Путин хочет выделить на разработку и производство российских беспилотников триллион рублей (12,35 млрд долларов).

По данным ГУР, Россия пытается нарастить производство беспилотников и ракет. В украинской разведке отметили, что РФ испытывает дефицит высокоточных ракет.

Как мы писали ранее, сотрудники российского ВПК достают микросхемы из бытовых приборов для производства ракет "Искандер" и "Кинжал".