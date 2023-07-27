Российская нефть сейчас продается дороже потолка в 60 долларов за баррель, установленного странами "Большой семерки" (G7). Поэтому США готовятся к "мягкому принуждению" западных союзников, чтобы те соблюдали введенные ограничения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным сервиса Тradingeconomics, сейчас российская нефть марки Urals торгуется на уровне 68 долларов за баррель.

Американцы хотят усилить работу с западными торговыми домами, страховщиками и владельцами танкеров, чтобы напомнить им о необходимости соблюдать установленный G7 предельный уровень цен на российскую нефть.

"Первоначальный замысел со стороны Минфина - проявить мягкость, не ударять молотом по танкерам и владельцам танкеров и принуждать, а тихо давить письмами и телефонными звонками", - сказал источник издания.

Отмечается, что такие контакты уже имели место с момента введения ограничений.

По данным СNN, Западу сложно отслеживать соблюдение санкций, направленных против торговли российской нефтью.

На этом фоне недавно сообщалось, что Индия стала расплачиваться за российскую нефть китайскими юанями и арабскими дирхамами.