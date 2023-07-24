Украинские танки с большой вероятностью заправляют топливом, полученным из российской нефти.



Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на данные украинской таможни.



В ведомстве сообщили, что Украина увеличила закупку нефтепродуктов в Турции и Венгрии, которые на своих нефтеперерабатывающих заводах используют нефть из России.



Венгерская нефтяная компания MOL за последние полгода удвоила продажи в Украину. Как пояснил газете аналитик Института Центральной Европы Михал Пашковски, топливо в республику в основном поступает по железной дороге из Польши, а также из Румынии. По трубопроводам нефть идет из Словакии и Венгрии. MOL имеет нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, сырье на них поступает из России по трубопроводу "Дружба".



В прошлом году 95% всей нефти, шедшей на словацкий НПЗ Slovnaft (принадлежит MOL), было российской, к концу 2023-го этот показатель планируют снизить до 65-70%.

Напомним, что Западу сложно отслеживать соблюдение санкций, направленных против торговли российской нефтью.

Также мы писали о том, что Индия стала расплачиваться за российскую нефть китайскими юанями и арабскими дирхамами.