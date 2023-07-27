Цена нефти Brent на бирже впервые с 19 апреля превысила $84 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Агентство Bloomberg пишет, что потребление нефти в последние недели достигло рекордного уровня - около 102,5 млн баррелей в день, превысив предыдущий пиковый показатель 2019 года.

При этом основные добывающие страны в последние месяцы сократили добычу углеводорода.

"В эпоху климатического кризиса мир никогда не потреблял столько сырой нефти, как сейчас. И это не неожиданность. Спрос на нефть резко возрастает летом в северном полушарии, когда миллионы европейских и американских семей расходуют топливо во время отпуска", - пишет издание.

Тренд на повышение цен отразился и на российской нефти, которая сейчас продается дороже потолка в 60 долларов за баррель, установленного G7.

При этом, по данным СNN, Западу сложно отслеживать соблюдение санкций, направленных против торговли российской нефтью. Согласно данным Argus Media, ориентировочная цена на российскую нефть марки Urals в середине июля превысила порог в 60 долларов за баррель.

Ранее "Страна" писала о росте стоимости пшеницы, которая на чикагской бирже достигла самой высокой отметки с февраля.