Пшеница на чикагской бирже 25 июля резко поднялась в цене на 8,2%, достигнув самого высокого уровня с февраля - 7,7712 доллара за бушель.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Правда, вскоре цена несколько откатилась - до 7,5 доллара.

В июне цена выросла на 9,6%. В этом месяце показатель может достигнуть 16,2%.

Вероятно, на цены влияют выход РФ из зерновой сделки и удары по украинским портам. В частности, вчерашние российские удары по портам на Дунае.

По данным The New York Times, вчерашний удар по порту Рени на Дунае впервые наносился прямо у границ НАТО.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.