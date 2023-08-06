Участники переговоров по Украине, которые проходят в Саудовской Аравии, пришли к согласию по двум вопросам.

Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на источники.

Во-первых, все считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" и верховенство Устава ООН.

Во-вторых, на встрече договорились создать рабочие группы для обсуждения украинской формулы мира.

Также ведутся переговоры о сроках проведения встречи глав государств. По данным источников газеты, она может состояться до конца года.

Ранее сообщалось, что участники саммита не планируют делать совместного заявления. Как пишет DOA, двухдневные переговоры, которые стартовали в Саудовской Аравии, представляют собой "обмен мнениями и взглядами на возможность окончания войны".

Напомним, на саммите в Саудовской Аравии Киев намеревался распределить между странами ответственность по пунктам гарантий безопасности для Украины.

Мы также сообщали, что в США не ждут ощутимых результатов от посвящённого Украине мирного саммита в Саудовской Аравии.

Тем временем война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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