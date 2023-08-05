По итогам встречи в Джидде, где 40 стран обсуждают мирное урегулирование в Украине, не планируется делать совместного заявления.

Об этом пишет издание DOA.

Двухдневные переговоры, которые стартовали в Саудовской Аравии, представляют собой "обмен мнениями и взглядами на возможность окончания войны", - сообщают источники агентства.

В связи с этим, саммит, предположительно, завершится без подписания какой-либо итоговой декларации.

Российская сторона в обсуждениях путей урегулирования военного конфликта участие не принимает.

Напомним, на саммите в Саудовской Аравии Киев намеревался распределить между странами ответственность по пунктам гарантий безопасности для Украины.

Мы также сообщали, что в США не ждут ощутимых результатов от посвящённого Украине мирного саммита в Саудовской Аравии.

Ранее западные издания писали, что Саудовская Аравия хочет выступить в роли миротворца на саммите по Украине. Вместе с этим, по мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Саудовская Аравия сыграла важную роль в решении Китая принять участие в саммите, а также на это повлиял телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана.