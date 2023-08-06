В воскресенье, 6 августа, в Украине идет 529-й день войны с Россией.
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6 августа
09:52 По Хмельницкой области со вчерашнего вечера было три воздушных атаки, сообщил первый замглавы ОВА Сергей Тюрин.
"Аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу. Была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах", - заявил он.
В Староконстантиновской общине, где расположен военный аэродром, взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в частных жилых домах, выбиты окна в одном из заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.
Также загорелся элеватор и его склад.
Ранее Воздушные силы сообщали, что по Хмельницкой области наносились удары "Кинжалами".
09:48 В Харькове на месте утреннего прилета поднимается дым.
09:34 В Харькове под удар попал Холодногорский район, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, били предварительно ракетами комплекса С-300.
О пострадавших информации не поступало.
09:09 Дали тревогу в Харьковской и в соседних областях. Военные сообщают об угрозе баллистических ракет.
09:09 Взрывы в Харькове. Мэр сообщил, что город находится под обстрелом.
09:05 С прошлого года россияне используют на фронте систему радиоэлектронной борьбы "Поле-21", подавляющую всю спутниковую навигацию на площади до 150 квадратных километров.
Об этом пишет Washington Post со ссылкой на украинских военных.
"Это означает, что мы летаем по ориентирам, у нас здесь вообще нет GPS", - сказал сотрудник "Альфы" по имени Паша.
"Часто, как раз в тот момент, когда у беспилотника может быть цель в поле зрения, сигнал пропадает из-за глушения русских", - говорят военные.
По их словам, российская РЭБ в Запорожской области - одна из приоритетных целей ВСУ, поскольку мешает ударам высокоточных боеприпасов, в том числе сбивает с пути HIMARS.
Поэтому украинские военные пытаются сперва путем разведки определить, где находится установка РЭБ и затем посылают на нее беспилотник. Если тому удалось поразить антенну и временно заглушить РЭБ, то по координатам установки затем бьют "Хаймарсом".
Большую часть своих радиоэлектронных средств подавления РФ сосредоточила на южном фронте, пишет издание.
07:39 Официальные итоги ракетных атак по Украине вечером и ночью.
В первой волне атаки вечером 5 августа по Украине были пущены 14 "Калибров" и три "Кинжала".
12 "Калибров" были сбиты.
Во время второй волны ночью было сбито пять из шести "Калибров", 13 из 20 ракет воздушного базирования (Х-101 и Х-555) и все 27 "Шахедов".
То есть всего было 43 ракеты. Из них, по официальным данным, сбито 30.
Куда попали ещё 13 ракет - не сообщается.
07:30 На памятник Родины-матери в Киеве с утра установили украинский герб - трезубец.
Работы по монтажу ещё продолжаются.
Его планировали поднять ещё вчера, но сильный ветер и наступление темноты помешало завершению работ.
07:13 Первая предварительная информация с итогами вчерашних ракетных атак.
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает, что было 20 ракетных ударов, 12 "Калибров" были сбиты.
Также пишут о ликвидации четырех "Шахедов".
Неизвестно, учитывают ли эти данные обстрелы минувшей ночи. Также вчера сообщалось о массированном применении "Кинжалов".
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что было несколько волн ракетных атак. По его словам, большинство ракет были сбиты.
Также, заявил Игнат, "Кинжалы" наносили удары в основном по Хмельницкой области (ранее там сообщалось о взрывах в Староконстантинове, где расположен военный аэродром).
04:33 Звуки взрывов в Хмельницкой области.
01:10 О взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области сообщают местные паблики. Ранее Воздушные силы сообщали, что туда летели "Шахеды".
Также об угрозе "Шахедов" Воздушные силы сообщают по Одесской области.
00:59 Сообщают о взрывах в Хмельницкой области. Ранее Воздушные силы сообщали об угрозе здесь со стороны "Шахедов".