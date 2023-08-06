Саудовская Аравия на саммите в Джидде, посвященном Украине, выдвинула мирный план, который поддержали несколько стран.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

В плане предусмотрено восстановление территориальной целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными, пишет издание.

Отметим, это противоречит мирной формуле Украины, которая требует вывода российских войск до начала переговоров. Ранее Киев заявлял, что участники саммита будут обсуждать мирный план президента Владимира Зеленского.

Сегодня американская газета Wall Street Journal сообщала, что участники встречи в Джидде могут не подписаться под украинской "формулой мира".

А Reuters пишет, что после переговоров в Джидде не будет совместного заявления, о чем агентству сказал представитель Европейского союза. Однако, по его данным, саудовская сторона представит план дальнейших переговоров с рабочими группами для обсуждения таких вопросов, как глобальная продовольственная безопасность, ядерная безопасность и освобождение заключенных.

Чиновник охарактеризовал переговоры как положительные и сказал, что существует "соглашение о том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного урегулирования".

Напомним, по данным СМИ, участники переговоров по Украине в Саудовской Аравии пришли к согласию по двум вопросам. Во-первых, все считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" и верховенство Устава ООН. Во-вторых, на встрече договорились создать рабочие группы для обсуждения украинской формулы мира.

А в Офисе президента рассказали о результатах переговоров в Саудовской Аравии.