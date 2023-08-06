В разных странах комментируют проходящие в Саудовской Аравии без участия России консультации по поводу мирного урегулирования войны в Украине.

Так, на переговоры отреагировал заместитель главы Совета безопасности России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он заявил, что "переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде".

Также он перечислил условия, при которых предложения о мире имеют шансы успешно воплотиться в жизнь:

Участие обеих сторон конфликта.

Учёт исторического контекста.

Учёт текущих реалий.

По мнению Медведева, эти условия не соблюдаются.

Кроме Медведева, о встрече высказался советник президента Бразилии Селсу Аморим, который представляет в Джидде бразильскую делегацию. Он считает, что Россия должна быть вовлечена в переговоры о мирном урегулировании конфликта в Украине.

"Любые настоящие переговоры должны включать все стороны... Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом вовлечь Москву в этот процесс", - цитирует заявление Аморима информационное агентство G1.

Сегодня СМИ сообщали, что участники переговоров по Украине в Саудовской Аравии пришли к согласию по двум вопросам. Во-первых, все считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" и верховенство Устава ООН. Во-вторых, на встрече договорились создать рабочие группы для обсуждения украинской формулы мира.

Также сегодня днем в Офисе президента рассказали о результатах переговоров в Саудовской Аравии.