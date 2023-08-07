Власти Китая прокомментировали посвященные Украине переговоры, которые 5-6 августа прошли в Саудовской Аравии.

Комментарий опубликовало агентство Reuters.

В МИД КНР заявили, что спецпредставитель Пекина по делам Евразии Ли Хуэй "имел обширные контакты и общение со всеми сторонами", выслушивал их мнения и предложения, "способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса".

"Все стороны положительно оценили присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали положительную роль Китая в содействии мирным переговорам", — говорится в заявлении ведомства.

Однако далее Китай будет продолжать диалог об Украине на основании своего мирного плана и "накапливать взаимное доверие", добавили в МИД. Отметим, что этот план предусматривает окончание войны и переговоры до вывода российских войск.

Между тем в Офисе президента сегодня еще раз подчеркнули, что для Киева приемлема только формула мира Владимира Зеленского: вывод войск РФ для прекращения войны. На Банковой добавили, что многие страны глобального Юга не понимают, почему РФ должна выводить войска.

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