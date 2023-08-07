Украина не приемлет немедленного прекращения огня и не пойдет на переговоры с РФ без вывода российских войск со своей территории.

Об этом заявили в Офисе президента.

"Единственный базовый "переговорный фундамент" — формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций типа "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных украинских территориях, быть не может. Только вывод русских войск за границы 1991 года. Не надо иллюзий: любой "Минск-3" продолжит войну в будущем", — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что сложнее всего на встрече в Саудовской Аравии было объяснить странам "глобального юга", почему РФ должна покинуть территорию Украины.

При этом западные СМИ писали, что якобы Украина на саммите в Саудовской Аравии не особо настаивала на ключевом пункте "формулы Зеленского" о выводе войск РФ из Украины как необходимом условии для начала переговоров.

Также в Офисе президента рассказали о результатах переговоров в Саудовской Аравии. Согласно сказанному, встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной.