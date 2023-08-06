Следующий раунд мирных переговоров, посвященных урегулированию конфликта в Украине, может состояться в рамках саммита G20 в Индии, который запланирован на сентябрь.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на французского дипломата.

Как сказал дипломат, следующий раунд переговоров состоится на саммите лидеров G-20 в Нью-Дели в сентябре.

В то же время он отметил, что ни одна из участвующих в переговорах стран глобального Юга не потребовала присутствия России на следующих переговорах по Украине.

Это заявление противоречит словам главы делегации Бразилии Селсу Аморим, сказавшему, что мирный процесс должен включать Россию "в той или иной форме".

"Любые настоящие переговоры должны включать все стороны... Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом вовлечь Москву в этот процесс", - заявил Аморим.

Сегодня стало известно, что Саудовская Аравия на саммите в Джидде, посвященном Украине, выдвинула мирный план, который поддержали несколько стран. В плане предусмотрено восстановление территориальной целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.