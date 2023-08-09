Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Украина лишится своих козырей, если признает Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина "лишится своих козырей", если признает Косово.
"Если Украина признает независимость Косово, в один день потеряет все, что было у нее в руках, - уровень политического доверия, не говоря уже об отношениях с Сербией. Как после этого она сможет сказать, что придерживается международного права, Устава ООН? Никак. Убежден, что Владимир Зеленский не выбросит этот козырь из рук", - заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе совместного обращения к нации с премьером Аной Брнабич.
Как пишет "КоммерсантЪ", предупреждение украинским властям стало реакцией на обнародованное накануне письмо десятка глав парламентских комитетов и более полусотни парламентариев европейских стран и США с призывом к властям Америки, ЕС и Великобритании отказаться от "белградоцентричной политики на Балканах" и поддержать "состоявшуюся демократию" в Приштине.
То, что среди подписавших письмо значится глава комитета по внешней политике украинской Рады Александр Мережко, многие в Сербии и за ее пределами расценили как готовность Киева признать независимость Косово.
Один из ведущих американских балканистов Эдвард Джозеф даже заявил: "Главный среди подписавших письмо - не из США или ЕС, а из Украины. Поставив подпись под тем, что "Косово - суверенная страна", глава комитета Рады по внешней политике приблизил Украину к признанию Косово".
Сам Александр Мережко заявил СМИ, что в украинском парламенте есть сторонники признания Косово, но обсуждение продолжается, поскольку решение непростое и имеет свои плюсы и минусы.
По его словам, большинство стран ЕС, а также ближайшие союзники Украины - США и Великобритания - признали независимость Косово, что говорит в пользу признания. Да и Косово, как сказал украинский парламентарий, "на стороне Украины, ввело санкции против России и пытается нас поддержать", а "Сербия, к сожалению, порой тяготеет к России".
В тоже время украинский посол в Белграде Владимир Толкач заявил, что "позиция Украины принципиальна и стабильна - Украина уважает территориальную целостность Сербии".
Вместе с тем посол добавил, что в украинском обществе звучит все больше голосов за признание независимости Косово.
"Думаю, что президент Зеленский намного мудрее главы внешнеполитического комитета украинского парламента", - отреагировал на заявление Александра Мережко президент Сербии в ходе того же обращения к нации.
Отметим, что прецедентом Косово (отделение этой территории от Сербии с провозглашением независимости) Путин оправдывал аннексию Крыма и других украинских регионов.
Украина не признает независимость Косово.
Ранее президент Сербии заявил, что Зеленский не переубедил его присоединиться к санкциям против России.
Вучич также считает, что Запад готовит для Украины "большие подарки" к концу 2023 года.