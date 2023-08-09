Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина "лишится своих козырей", если признает Косово.

"Если Украина признает независимость Косово, в один день потеряет все, что было у нее в руках, - уровень политического доверия, не говоря уже об отношениях с Сербией. Как после этого она сможет сказать, что придерживается международного права, Устава ООН? Никак. Убежден, что Владимир Зеленский не выбросит этот козырь из рук", - заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе совместного обращения к нации с премьером Аной Брнабич.

Как пишет "КоммерсантЪ", предупреждение украинским властям стало реакцией на обнародованное накануне письмо десятка глав парламентских комитетов и более полусотни парламентариев европейских стран и США с призывом к властям Америки, ЕС и Великобритании отказаться от "белградоцентричной политики на Балканах" и поддержать "состоявшуюся демократию" в Приштине.

То, что среди подписавших письмо значится глава комитета по внешней политике украинской Рады Александр Мережко, многие в Сербии и за ее пределами расценили как готовность Киева признать независимость Косово.

Один из ведущих американских балканистов Эдвард Джозеф даже заявил: "Главный среди подписавших письмо - не из США или ЕС, а из Украины. Поставив подпись под тем, что "Косово - суверенная страна", глава комитета Рады по внешней политике приблизил Украину к признанию Косово".

Сам Александр Мережко заявил СМИ, что в украинском парламенте есть сторонники признания Косово, но обсуждение продолжается, поскольку решение непростое и имеет свои плюсы и минусы.

По его словам, большинство стран ЕС, а также ближайшие союзники Украины - США и Великобритания - признали независимость Косово, что говорит в пользу признания. Да и Косово, как сказал украинский парламентарий, "на стороне Украины, ввело санкции против России и пытается нас поддержать", а "Сербия, к сожалению, порой тяготеет к России".

В тоже время украинский посол в Белграде Владимир Толкач заявил, что "позиция Украины принципиальна и стабильна - Украина уважает территориальную целостность Сербии".

Вместе с тем посол добавил, что в украинском обществе звучит все больше голосов за признание независимости Косово.

"Думаю, что президент Зеленский намного мудрее главы внешнеполитического комитета украинского парламента", - отреагировал на заявление Александра Мережко президент Сербии в ходе того же обращения к нации.

Отметим, что прецедентом Косово (отделение этой территории от Сербии с провозглашением независимости) Путин оправдывал аннексию Крыма и других украинских регионов.

Украина не признает независимость Косово.

Ранее президент Сербии заявил, что Зеленский не переубедил его присоединиться к санкциям против России.

Вучич также считает, что Запад готовит для Украины "большие подарки" к концу 2023 года.