Отсутствие приглашения в НАТО не является показательным, поскольку Запад готовит для Украины "большие подарки" уже к концу 2023 года.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Они готовят для Украины серьезные и замечательные вещи, большие подарки к концу года, особенно что касается Евросоюза", - сказал Вучич.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель "полностью поддерживает вступление Украины" в ЕС и НАТО, и "если Украина сохранит темпы реформ, она сможет быстро присоединиться к ЕС, конечно, если она выполнит все необходимые условия".

В частности, от Украины ждут создания демократических институтов и борьбы с коррупцией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, провел переговоры с премьерами Австралии Энтони Албенизи, Британии Риши Сунаком и Нидерландов Марком Рютте. Также он провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее мы писали, что США и другие страны НАТО согласовали существенный пакет помощи Украине. Подробности этой помощи пока не разглашаются.