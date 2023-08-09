Белый дом преуменьшает значение опроса CNN, который показывает, что большинство американцев выступают против предоставления Конгрессом дополнительного финансирования для поддержки Украины.

Об этом сообщает CNN.

"На протяжении всей этой войны мы видели солидную поддержку со стороны американского народа, твердую поддержку Конгресса на двухпартийной и двухпалатной основе для продолжения поддержки Украины, и мы собираемся сосредоточиться на этом", - заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

Кирби сказал, что помощь важна не только для народа Украины, но и для европейских союзников и союзников по НАТО, "учитывая, что эти боевые действия происходят на пороге" многих из этих стран.

Кроме того, по его словам, это вопрос "национальной безопасности американского народа".

"Я думаю, важно помнить, что, если мы просто будем сидеть сложа руки и позволим Путину победить, мы позволим ему захватить Украину, где он остановится дальше?" - сказал Кирби.

На прошлой неделе опрос CNN показал, что 55% американцев считают, что Конгресс США не должен санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины.