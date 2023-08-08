Администрация США располагает как минимум шестью миллиардами долларов на продолжение помощи Украине. Обращаться к Конгрессу за дополнительным финансированием пока рано.

Об этом заявили в Пентагоне.

Между тем СМИ пишут, что Белый дом на этой неделе может отправить в Конгресс запрос о дополнительных средствах для Украины и ликвидации последствий стихийных бедствий в США. Администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить на эти цели 10 миллиардов долларов, сообщает портал Punchbowl со ссылкой на осведомленные источники.

"Ожидается, что Белый дом на этой неделе официально попросит дополнительное финансирование для Украины и на ликвидацию последствий стихийных бедствий внутри страны", - говорится в сообщении портала.

По словам одного из источников, администрация запросит "свыше 10 миллиардов долларов", однако окончательный размер пакета финансирования еще обсуждается чиновниками Белого дома.

Как отмечается в заметке, неясно, одобрит ли Конгресс предоставление дополнительных средств. Согласно порталу, Белый дом может включить в запрос деньги для военных Тайваня, чтобы обеспечить поддержку со стороны республиканцев.

На фоне этой информации представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе.

"Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину", - сказал он на брифинге.

При этом Миллер отказался раскрывать подробности о содержании нового пакета помощи, а также о возможных новых ракетных системах, поставку которых обсуждают Вашингтон и Киев.

Сегодня пресса писала, что администрация Байдена уже работает над запросом на дополнительное финансирование для Украины, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

В конце июля бывший президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи Байдена и призвал Конгресс отказать в выделении новых сумм.