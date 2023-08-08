США скоро предоставят Украине новый военный пакет на 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Он будет включать противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для Patriot, управляемые ракеты GMLRS, иные боеприпасы, а также стрелковое оружие.

Деньги будут выделены из "сэкономленных" ранее 6,2 миллиардов долларов.

Недавно в США заявили, что по ошибке завысили стоимость отправленного Украине оружия на эту сумму. И теперь ее потратят на поставки для ВСУ.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал США передать ракеты ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины.

В армии США заявляли, что у Байдена работают над дополнительным финансированием Украины.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.