Пентагон объявил о новой военной помощи для Украины на $400 млн. Что войдет в поставку
Пентагон объявил о новом пакете помощи США Украине на сумму 400 млн долларов. В него войдут, в частности, боеприпасы для NASAMS и HIMARS.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В военную помощь от США для Украины вошли:
- Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и ЗРК NASAMS;
- Зенитные комплексы "Стингер";
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
- 32 БТР "Страйкер";
- Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- Беспилотные авиационные комплексы "Хорнет";
- Авиационные ракеты Hydra-70;
- Тактические аэронавигационные комплексы;
- Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- Более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- Приборы ночного видения и тепловизоры;
- Запасные части, учебные боеприпасы и прочее полевое снаряжение.
Ранее мы писали, что США пока не намерены отправлять Украине ATACMS, чтобы помочь в наступлении. Об этом сообщали американские СМИ.
Также, по данным американской прессы, акцент западной помощи Украине постепенно смещается в сторону ремонта техники, а не ее поставок.
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