Пентагон объявил о новом пакете помощи США Украине на сумму 400 млн долларов. В него войдут, в частности, боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В военную помощь от США для Украины вошли:

Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и ЗРК NASAMS; Зенитные комплексы "Стингер"; Дополнительные боеприпасы для HIMARS; 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; 120-мм и 60-мм минометные снаряды; 32 БТР "Страйкер"; Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW); Javelin и другие противотанковые системы и ракеты; Беспилотные авиационные комплексы "Хорнет"; Авиационные ракеты Hydra-70; Тактические аэронавигационные комплексы; Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий; Более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам; Приборы ночного видения и тепловизоры; Запасные части, учебные боеприпасы и прочее полевое снаряжение.

Ранее мы писали, что США пока не намерены отправлять Украине ATACMS, чтобы помочь в наступлении. Об этом сообщали американские СМИ.

Также, по данным американской прессы, акцент западной помощи Украине постепенно смещается в сторону ремонта техники, а не ее поставок.