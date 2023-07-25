США продолжают поддерживать Украину. Фото: Pixabay

Пентагон объявил о новом пакете помощи США Украине на сумму 400 млн долларов. В него войдут, в частности, боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В военную помощь от США для Украины вошли:

  1. Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и ЗРК NASAMS;
  2. Зенитные комплексы "Стингер";
  3. Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  4. 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  5. 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
  6. 32 БТР "Страйкер";
  7. Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  8. Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  9. Беспилотные авиационные комплексы "Хорнет";
  10. Авиационные ракеты Hydra-70;
  11. Тактические аэронавигационные комплексы;
  12. Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  13. Более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  14. Приборы ночного видения и тепловизоры;
  15. Запасные части, учебные боеприпасы и прочее полевое снаряжение.

Новая военная помощь США для Украины

Ранее мы писали, что США пока не намерены отправлять Украине ATACMS, чтобы помочь в наступлении. Об этом сообщали американские СМИ.

Также, по данным американской прессы, акцент западной помощи Украине постепенно  смещается в сторону ремонта техники, а не ее поставок.

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