Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на 1,5 миллиарда евро.

Об этом сообщила в Твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, деньги призваны "помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру".

"Я решительно осуждаю удары России по украинским зернохранилищам и экспортной инфраструктуре. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выделили еще 1,5 миллиарда евро, чтобы помочь стране работать и восстанавливать инфраструктуру", - написала чиновница и пообещала еще помощь.

Неделю назад мы сообщали, что Евросоюз может создать фонд для поддержки ВСУ на следующие четыре года на 20 млрд евро. Их будут использовать на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники для Украины, а также на подготовку кадров для ВСУ.

А в конце июня главы МИД стран ЕС одобрили увеличение Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро, через который, в том числе, выделяется военная помощь Украине.