Украина получит второй транш Международного валютного фонда (МВФ) на 900 миллионов долларов.

Об этом сообщил глава миссии МВФ Гэвин Грэй.

"Я рад сообщить, что представители МВФ и украинской власти достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы EFF. Это соглашение еще должно согласовать правление МВФ, соответствующее рассмотрение состоится в ближайшие недели", - сообщил Грей.

Он отметил, что Украина добилась высокого результата в выполнении требований программы и выполнила все структурные маяки, предусмотренные до конца мая 2023 года.

Успешный пересмотр программы позволит Украине привлечь второй транш кредита МВФ на сумму 900 млн долларов. Общий объем программы МВФ составляет 15,6 млрд долларов, из которых Украина уже привлекла 2,7 млрд долларов в виде первого транша.

Как писала "Страна", 21 марта Международный валютный фонд заявил, что на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной по поводу возможной кредитной программы на сумму в 15,6 млрд долларов. Программа рассчитана на четыре года. Соглашение стало результатом длившихся несколько месяцев переговоров между сотрудниками МВФ и украинскими властями.