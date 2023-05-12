Визит Миссии Международного валютного фонда (МВФ) для проведения первого пересмотра программы расширенного финансирования Украины может пройти в конце мая.

Об этом сообщила Джули Козак, директор по коммуникациям МВФ, на брифинге в Вашингтоне.

Главной целью миссии будет оценка прогресса украинских властей в выполнении политических обязательств и условий программы, с основным фокусом на налогово-бюджетной политике, управлении и денежно-кредитной политике.

Кроме того, МВФ также проведет анализ последних экономических и финансовых событий, обновит перспективы и оценит риски для украинской экономики как в рамках базового сценария, так и в негативном сценарии.

Представитель МВФ напомнила, что украинские власти приняли на себя жесткие обязательства и установили четкие сроки для внесения важных законодательных изменений. Среди них - принятие закона о декларировании активов должностных лиц, что планируется к концу июля, внесение поправок в структуру и закон о борьбе с отмыванием денег к концу сентября, а также принятие закона о расширении автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к концу декабря.

Как писала "Страна", МВФ одобрил рекордный кредит для Украины на 15,6 миллиарда долларов.

В середине февраля Украина достигла предварительного соглашения с миссией МВФ по пересмотру мониторинговой программы.