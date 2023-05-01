Глава МВФ заметила постепенный отказ от доллара, но не видит ему альтернативы
Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что регистриурет постепенный отказ от использования доллара разными странами.
Соответствующее заявление Кристалина Георгиева сделала в понедельник, 1 мая, в рамках дискуссии, которая состоялась на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.
Несмотря на это, по ее словам, финансовая организация пока не понимает, денежные единицы каких стран могли бы стать альтернативой доллару и получить статус мировой резервной валюты.
"Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время", - заявила Кристалина Георгиева.
Ранее мы писали, что Бразилия и Китай заключили торговое соглашение, которое позволит им напрямую обменивать юани на реалы и наоборот - вместо того, чтобы сначала конвертировать их в доллары США.
Новая договоренность, как ожидается, "сократит затраты" и "будет способствовать еще большему расширению двусторонней торговли и облегчит инвестиции", заявили в Бразилии.
Кроме того, сообщалось, что китайский юань заменил доллар США в качестве самой продаваемой валюты в России через год после того, как вторжение в Украину привело к валу западных санкций против Москвы.
Масштабные санкции, направленные против финансовой системы России, вынудили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, отказавшихся присоединяться к каким-либо ограничениям.