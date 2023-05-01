Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что регистриурет постепенный отказ от использования доллара разными странами.

Соответствующее заявление Кристалина Георгиева сделала в понедельник, 1 мая, в рамках дискуссии, которая состоялась на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.

Несмотря на это, по ее словам, финансовая организация пока не понимает, денежные единицы каких стран могли бы стать альтернативой доллару и получить статус мировой резервной валюты.

"Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время", - заявила Кристалина Георгиева.

Ранее мы писали, что Бразилия и Китай заключили торговое соглашение, которое позволит им напрямую обменивать юани на реалы и наоборот - вместо того, чтобы сначала конвертировать их в доллары США.

Новая договоренность, как ожидается, "сократит затраты" и "будет способствовать еще большему расширению двусторонней торговли и облегчит инвестиции", заявили в Бразилии.

Кроме того, сообщалось, что китайский юань заменил доллар США в качестве самой продаваемой валюты в России через год после того, как вторжение в Украину привело к валу западных санкций против Москвы.

Масштабные санкции, направленные против финансовой системы России, вынудили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, отказавшихся присоединяться к каким-либо ограничениям.