Администрация президента США Джо Байдена на данный момент "твердо придерживается отказа от отправки ракет большой дальности в Украину".

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники, имея в виду ракеты ATACMS.

По сведениям источников, у президента США "по крайней мере пока" не планируют передавать Киеву ракеты большой дальности, несмотря на "растущее давление со стороны американских законодателей и мольбы киевского руководства".

Издание поясняет, что "разочарование медленным темпом украинского контрнаступления" и неоднозначные заявления Байдена породили предположения, что вскоре ATACMS могут оказаться в Украине. Однако, как сообщили газете источники в Пентагоне, никакие предметные дискуссии на эту тему не ведутся, позиция Вашингтона не поменялась.

Во-первых, Пентагон считает, что комплексы ATACMS не входят в список самых насущных потребностей ВСУ, во-вторых, в ведомстве опасаются, что отправка Украине необходимого количества этих ракетных комплексов может сильно подорвать боеготовность самих Соединенных Штатов к другим возможным конфликтам, добавили собеседники газеты.

Недавно Байден заявил, что у ВСУ уже есть эквивалент ATACMS, а больше всего украинским силам нужны артиллерийские снаряды.

А Владимир Зеленский признался, что не знает, когда Украине дадут дальнобойные ракеты ATAСMS.