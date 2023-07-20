Акцент западной помощи Украине постепенно смещается с предоставления техники к ее ремонту, пишет Politico.

"После 17 месяцев войны Украина накопила ошеломляющий и разнообразный арсенал техники, которую необходимо поддерживать", - пишет автор статьи.

По словам источника в Пентагоне, это "является признанием того, что война будет продолжаться еще месяцы и годы".

Отдельную подгруппу по ремонту в рамках "Рамштайна" возглавляет замминистра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте.

Основные ремонтные работы выполняются в Польше, Чехии и других европейских странах, там же запускаются новые предприятия.

Некоторые запчасти Украина сама печатает на 3D-принтерах.

Потребность чаще ремонтировать технику обусловлена украинским наступлением на укрепленные позиции через заминированные поля, что приводит к существенным потерям.

Также многое западное оружие требует ремонта сразу по прибытию, так как долго лежало на складах.

Как писала "Страна", все поставленные в Украину в этом году двадцать итальянских САУ нуждаются в ремонте.

Также "Страна" писала, что Польша и Германия хотели договориться о центре ремонта украинских танков Leopard в ближайшие дни. Однако позже стало известно, что Германия не будет строить в Польше центр для ремонта переданных Украине танков Leopard.

Вместо этого немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству и ремонту танков и другой бронетехники в Украине.