Украина начала применять переданные США кассетные боеприпасы, сообщают украинские источники The Washington Post.

Заявлено их применение "по российским силам на юго-востоке Украины, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины". То есть, на Запорожском направлении.

Также издание предполагает, что кассетные боеприпасы будут применяться в районе Бахмута.

Ранее Путин угрожал, что РФ начнет также применять кассетные боеприпасы. Хотя ООН сообщала, что армия РФ и так это делает с начала конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщил, что кассетные снаряды будут использоваться только по военным целям на оккупированных территориях.

Как писала "Страна", США не будут восстанавливать после передачи Украине свой запас кассетных боеприпасов.

Тем временем война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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