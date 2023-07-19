На онлайн-заседании в формате "Рамштайн" обсудили дальнейшие поставки оружия и техники Украине, в частности, средств ПВО и боеприпасов, и планы подготовки украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Об этом сообщил по итогам встречи глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы заслушали сопредседателей коалиции по тренировкам на самолетах F-16 от Дании и Нидерландов. Они продолжают развивать комплексный план обучения, чтобы помочь отдельным очень жаждущим украинским пилотам научиться управлять самолетами четвертого поколения", – отметил Остин.

По его словам, США в краткосрочной перспективе предоставят Украине дополнительные машины боевой пехоты Bradley, Striker, а также артиллерию.

Напомним, что подготовка украинских пилотов к обучению полётам на F-16 была одним из основных вопросов встречи, которая состоялась 18 июля 2023 года.

Как стало известно ранее, в Пентагоне считают, что переход украинских пилотов на F-16 займет годы и обойдётся в миллиарды долларов.