Болгария впервые объявила о передаче Украине тяжелой техники. В пакет военной помощи войдут 100 бронемашин, в основном БМП.

Об этом сообщает Euracitiv.

По данным издания, военная помощь Украине из Болгарии отправлялась и ранее, но это не афишировалось.

Euracitiv отмечает, что взамен отправленной техники, закупленной 40 лет назад, София надеется получить более современную замену от США.

Кроме того, Болгария подключилась к европейской программе закупки снарядов для Украины.

Напомним, на прошлой неделе с визитом в Болгарию приезжал Владимир Зеленский. После этого в Болгарии сообщили о планах продать Украине оборудование недостроенной россиянами АЭС "Белене" за $650 млн.

Также "Страна" писала, как в Болгарии Зеленский поспорил с президентом Радевым по поводу поставок Украине оружия.

Тем временем война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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