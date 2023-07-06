Болгария намерена продать "Энергоатому" оборудование своей недостроенной АЭС "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в четверг большинством голосов приняли решение поручить министерству энергетики вести с украинской стороной переговоры о продаже реакторов АЭС.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники и болгарские СМИ.

В поддержку продажи Киеву российских реакторов высказались 155 депутатов. Против выступили фракции оппозиционных Болгарской социалистической партии (БСП) и партии "Возрождение", суммарно насчитывающие 73 депутатских мандата.

Накануне голосования парламентарии Болгарии предложили продать Украине следующее российское оборудование с недостроенной АЭС "Белене": два реактора, четыре парогенератора и четыре циркуляционных насоса. Оно не может использоваться для завершения проекта строительства АЭС "Белене" из-за невозможности допуска российских специалистов в условиях санкций. Болгарское правящее большинство намерено использовать вырученные средства для расчета с американской компанией Westinghouse за работы по возведению новых реакторов на действующей АЭС "Козлодуй".

WSJ пишет, что такой сделкой с "Энергоатомом" "Болгария выступает против Москвы".

Строить эту станцию начинали в 1987 году. Строительство станции было остановлено в 1990 году из-за трудностей с финансированием и протестов населения. В 2012 году проект был полностью закрыт на фоне смены правительства в Болгарии и разногласий по стоимости работ.

Напомним, что сегодня с визитом в Болгарии находится Зеленский. В Софии он подписал декларацию о членстве Украины в НАТО.

Также "Страна" узнала, что главная цель его визита в Болгарию - поставка советских снарядов и оружия.

Напомним, недавно ЕС разрешил "Росатому" достроить АЭС "Пакш-2" в Венгрии.