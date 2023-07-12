Германия отказалась от идеи строительства в Польше центра по ремонту переданных Украине танков Leopard.

Об этом утверждает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Берлин считает, что Варшава пыталась завысить стоимость этого проекта.

Возможно, поврежденные в Украине танки Leopard 2 будут ремонтировать в Германии и в Литве. Об этом сообщило то же издание Handelsblatt в другом материале со ссылкой на минобороны ФРГ.

Как только вооруженные силы Украины укажут на необходимость работ по ремонту Leopard 2A5 и Leopard 2A6, они могут начаться, сказали в минобороны.

"Все еще продолжаются дискуссии о том, как можно отремонтировать основные боевые танки Leopard 2A4", - сказал представитель ведомства.

Напомним, центр должен был открыться в Польше еще в конце мая, затраты на его строительство в Берлине оценили в 150 млн евро, однако стороны не смогли договориться.

Польский премьер Матеуш Моравецкий говорил, что главная проблема заключается в нехватке запчастей.

А на днях стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall в ближайшие три месяца откроет завод по производству и ремонту танков и другой бронетехники в самой Украине.

Также немецкий концерн Rheinmetall откроет в Румынии хаб для техобслуживания поставляемых Украине вооружений.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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