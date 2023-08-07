Первая партия американских танков Abrams была официально одобрена к отправке в Украину в минувшие выходные и должна прибыть в нашу страну к началу осени.

Об этом заявил глава отдела закупок сухопутных войск Даг Буш, сообщает CNN.

"С ними покончено. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что с ними связано: боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база. Итак, вы знаете, это не просто железо, это полный пакет, который идет вместе с ним. Это все еще в процессе", - сказал Буш журналистам на брифинге.

США начали тренировать украинцев на танках в мае в Германии, также сообщает CNN.

31 танк, предназначенный для Украины, проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев и был официально одобрен для передачи в выходные дни.

США резко сократили время, которое обычно требуется для отгрузки танков, приняв ранее в этом году решение о передаче более старых моделей M1-A1 вместо более современной версии танка.

Между тем в мае Пентагон подтвердил доставку в Германию 31 танка Abrams для обучения украинских военных. Тогда в минобороны США заявили, что танки уже в ФРГ.

Ранее на Западе писали, что обещанные американские танки M1 Abrams менее подходят для украинской армии, чем передаваемые немецкие танки Leopard 2.