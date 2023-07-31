США поставят украинской армии не те танки Abrams, что обещали.

Об этом сообщает Newsweek.

Вместо модификации M1A2 украинцы получат M1A1, которые меньше весят. К тому же, в них менее современная электроника. Также танки этой модели лишены брони из обеднённого урана.

Отмечается, что такое решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт.

Как пишет издание, технику сначала отправят в Германию для ремонта. ВСУ смогут получить её не раньше сентября.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер при этом заявил, что старые танки по характеристикам не будут уступать новым моделям. Они будут оснащены 120-мм пушкой и крупнокалиберным пулемётом.

Напомним, США ускоряют поставки танков Abrams Украине. Сообщается, что они прибудут в сентябре. Ранее сроки были более расплывчатыми (заявлялось, что танки ожидаются осенью).

В Пентагоне считают, что танки Abrams смогут изменить ситуацию на поле боя в Украине, а истребители F-16 на данный момент не дадут ожидаемого результата.

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