У старой модификации танков Abrams нет брони из обедненного урана. Скриншот

США поставят украинской армии не те танки Abrams, что обещали.

Об этом сообщает Newsweek.

Вместо модификации M1A2 украинцы получат M1A1, которые меньше весят. К тому же, в них менее современная электроника. Также танки этой модели лишены брони из обеднённого урана.

Отмечается, что такое решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт.

Как пишет издание, технику сначала отправят в Германию для ремонта. ВСУ смогут получить её не раньше сентября.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер при этом заявил, что старые танки по характеристикам не будут уступать новым моделям. Они будут оснащены 120-мм пушкой и крупнокалиберным пулемётом.

США поставят Украине другую модель "Абрамсов"

Напомним, США ускоряют поставки танков Abrams Украине. Сообщается, что они прибудут в сентябре. Ранее сроки были более расплывчатыми (заявлялось, что танки ожидаются осенью).

В Пентагоне считают, что танки Abrams смогут изменить ситуацию на поле боя в Украине, а истребители F-16 на данный момент не дадут ожидаемого результата.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

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