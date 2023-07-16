Генерал-лейтенант Оперативного управления Объединенного штаба Минобороны США Дуглас Симс считает, что танки Abrams смогут изменить ситуацию на поле боя в Украине, а истребители F-16 на данный момент не дадут ожидаемого результата.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны США.

"Что касается Abrams, то они, безусловно, будут иметь значение на поле боя. Я имею в виду, мы знаем, что это экстраординарный танк. И обучение (украинских военных - Ред), которое сейчас идет, сделает их необычайно хорошими в использовании. Я не могу вам сказать, будет ли продолжаться наступление к тому времени или нет, я просто знаю, что, когда прибудут Abrams, они смогут изменить ситуацию в Украине", - заявил Симс.

Он также считает, что истребители F-16 сейчас не дадут нужного результата, поскольку у россиян есть некоторый потенциал противовоздушной обороны.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял в июне, что танки Abrams могут принять участие уже в текущем наступлении.

Тем временем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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