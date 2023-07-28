США ускоряют поставки танков "Абрамс" Украине.

Об этом пишет издание Politico.

Они прибудут в сентябре, заявили газете источники, знакомые с вопросом. Ранее сроки были более расплывчатыми (заявлялось, что танки ожидаются осенью).

Сперва машины доставят в Германию, где они пройдут ремонт, затем направятся на поле боя.

Речь о старой модели M1A1. На поставку более современной модели А2 ушел бы год, пишет издание.

Ускорение связано с усилением интенсивности боев.

Первоначальная партия будет состоять из шести-восьми танков, сказал представитель отрасли и помощник конгрессмена. Всего США планируют отправить 31 танк, что соответствует украинскому батальону.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западня пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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