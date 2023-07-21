Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли первые десять танков Leopard 1А5. Всего их ожидается более 100.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Также в пакете переданы:

20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;

1 тяжелая мостовая система и 12 прицепов;

1035 155-мм снарядов и дымовых боеприпасов того же калибра;

4 машины охраны границы;

10 РЛС наземного наблюдения;

16 грузовиков Zetros;

100 000 аптечек.

Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина может получить американские истребители F-16 уже в этом году.

Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 512-го дня войны в материале "Третий удар по югу, Украина ввела "морскую блокаду" РФ, что будет с "Вагнером" в Беларуси". В ночь на 20 июля Россия нанесла новый, третий по счету массированный удар по югу Украины, от которого наиболее пострадали Одесса и Николаев. Под ударом оказались порты, причалы и торговые сети. В РФ атаки называют "ударами возмездия" за недавний подрыв Крымского моста.

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