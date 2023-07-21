Германия передала Украине первые десять из обещанных более ста танков Leopard 1А5
Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли первые десять танков Leopard 1А5. Всего их ожидается более 100.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Также в пакете переданы:
- 20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;
- 1 тяжелая мостовая система и 12 прицепов;
- 1035 155-мм снарядов и дымовых боеприпасов того же калибра;
- 4 машины охраны границы;
- 10 РЛС наземного наблюдения;
- 16 грузовиков Zetros;
- 100 000 аптечек.
Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина может получить американские истребители F-16 уже в этом году.
Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 512-го дня войны в материале "Третий удар по югу, Украина ввела "морскую блокаду" РФ, что будет с "Вагнером" в Беларуси". В ночь на 20 июля Россия нанесла новый, третий по счету массированный удар по югу Украины, от которого наиболее пострадали Одесса и Николаев. Под ударом оказались порты, причалы и торговые сети. В РФ атаки называют "ударами возмездия" за недавний подрыв Крымского моста.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.